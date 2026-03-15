Heinz Beck, chef tedesco noto per le sue tre stelle Michelin, si occuperà della direzione gastronomica dell’Orient Express Venezia. La sua presenza segna un cambiamento importante per il treno di lusso, che ora mette al centro una proposta culinaria di alto livello. La decisione riguarda la rinnovata offerta gastronomica e l’esperienza a bordo del celebre treno.

Heinz Beck, chef tedesco con tre stelle Michelin, firma la direzione gastronomica dell’Orient Express Venezia. La nuova identità culinaria del palazzo di Cannaregio si fonda sulla laguna e sulla precisione tecnica dello chef. L’annuncio cade in un momento di svolta per l’hotel storico, dove il progetto prevede una gestione unitaria di tutti gli spazi di ristorazione. Dal fine dining al bar, ogni ambiente sarà curato dal team di consulenza Beck and Maltese. La visione parte dalla laguna veneziana come serbatoio di ingredienti e ispirazione. L’obiettivo è creare un filo conduttore coerente che attraversi tutto l’edificio, unendo alta cucina e momenti informali sotto un’unica etichetta di qualità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Heinz Beck rivoluziona l’Orient Express: la laguna al centro

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