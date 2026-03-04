Assassinio sull’Orient Express al Pavone

Sabato sera alle 20, il teatro Pavone ospiterà uno spettacolo intitolato “Assassinio sull’Orient Express”, organizzato dal Rotary International e dal Lions Clubs International. L’evento vede in scena attori che portano in scena questa rappresentazione, mentre l’intera iniziativa mira a raccogliere fondi per cause solidali. La serata unisce quindi intrattenimento e solidarietà in un’unica occasione.

Teatro e solidarietà in scena al Pavone con l’iniziativa a cura del Rotary International e del Lions Clubs International: sabato alle 20.45 e domenica alle 17 è in cartellone lo spettacolo “Assassinio sull’Orient Express“ tratto dal celebre romanzo di Agatha Christie in una produzione firmata dal Teatro San Carlo di Foligno, con drammaturgia di Massimo Bernardo Dolci, regia di Giacomo Nappini Casuzzi e con la Compagnia Stabile del Teatro San Carlo. Uno spettacolo teatrale di beneficenza a favore dell’associazione “Viva“ per la realizzazione e lo spostamento di due serre in favore delle attività ludico formative dei disabili. L’ingresso è a pagamento, con informazioni alla Segreteria Rotary, allo 075. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Assassinio sull'Orient Express: tutto quello che c'è da sapere sul film su Rete 4Questa sera, sabato 27 dicembre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Assassinio sull'Orient Express

Assassinio sull'Orient Express, oggi in onda il film su Rete 4/ Poirot chiamato a risolvere il misteroAssassinio sull'Orient Express, il film giallo con protagonista Hercule Poirot in onda oggi su Rete 4

Assassinio sull'Orient Express, Rete 4/ Trama e cast del film giallo cult di Lumet, oggi 1 febbraio 2025Assassinio sull'Orient Express è il primo film basato su famoso giallo di Agatha Christie ed è diretto da Sydney Lumet. Protagonista è Albert Finney

