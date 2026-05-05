L'Ordine dei giornalisti interviene dopo le polemiche legate alla copertura delle vicende dei bambini coinvolti in un caso giudiziario. In una nota ufficiale, si richiede di rispettare la privacy dei minori e di evitare di diffondere dettagli sulla loro vita privata. La questione riguarda anche le modalità di narrazione di un episodio che ha coinvolto un'intera famiglia e che ha suscitato molte discussioni sui limiti della professione giornalistica in casi delicati.

«Le recenti pubblicazioni che hanno dato conto delle reazioni dei bambini», si legge nella nota congiunta, «al nuovo contesto di vita, riprendendo dichiarazioni, stati d’animo e dettagli della loro condizione attuale, impongono una riflessione deontologica sull’opportunità della diffusione senza filtri di tali contenuti». E ancora: «Il Codice deontologico è chiaro: il minore non è mai una fonte di notizia in quanto tale e la sua immagine, la sua voce, la sua storia non possono essere utilizzate quando ciò possa arrecargli danno, anche indiretto. Un discorso particolare merita l’atteggiamento dei colleghi che, pur dichiarando di agire nell’interesse dei minori, producono in realtà contenuti che alimentano la contrapposizione tra chi sostiene le ragioni della famiglia e chi difende le scelte delle istituzioni».🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Ordine dei giornalisti in pista dopo la gogna: «Rispettate la privacy dei bimbi del bosco»

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