Querele documenti audio integrali in mano alle Procure al Garante Privacy e all’Ordine dei Giornalisti
Il caso delle querele e dei documenti diffusi pubblicamente ha coinvolto direttamente le Procure, il Garante Privacy e l’Ordine dei Giornalisti. Documenti riservati e registrazioni audio complete sono stati consegnati alle autorità competenti, che ora indagano sulle modalità di diffusione e sulla provenienza dei materiali. Nel frattempo, il settore mediatico continua a manipolare frammenti di registrazioni per creare narrazioni distorte. La verità si sta facendo strada nelle sedi ufficiali, dove si cerca di fare chiarezza sui fatti.
Life&People.it Mentre il cinema mediatico continua a montare e rimontare frammenti audio e video per costruire una narrazione infelice e di parte, la verità trova la sua strada nelle sedi istituzionali. Non saranno le luci di uno studio televisivo o uno show sulla pubblica via a decidere la colpevolezza di un professionista, ma le carte, le vere testimonianze, le perizie informatiche e i verbali degli Ordini Professionali. Oggi, Life&People rivela i contenuti dei documenti depositati presso Procure, Garante della Privacy e Ordine dei Giornalisti, che ribaltano completamente il teorema delle giornalaie e della infelice satira.🔗 Leggi su Lifeandpeople.it
Leggi anche: Il Garante della privacy ha ordinato la rimozione degli audio dei genitori di Yara Gambirasio dalla docuserie sul suo omicidio
Leggi anche: “Stop alla diffusione degli audio dei genitori di Yara. Erano riservati”: il Garante della privacy sanziona la docuserie Netflix su Bossetti. Multa da 40mila euroLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Garante della Privacy, sì all'uso dei recapiti telefonici per gli screening sanitari. Adottate apposite Linee guida a tutela dei pazienti. #ANSA - facebook.com facebook
Garante della Privacy, sì all'uso dei recapiti telefonici per gli screening sanitari. Adottate apposite Linee guida a tutela dei pazienti #ANSA x.com