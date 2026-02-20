Querele documenti audio integrali in mano alle Procure al Garante Privacy e all’Ordine dei Giornalisti

Il caso delle querele e dei documenti diffusi pubblicamente ha coinvolto direttamente le Procure, il Garante Privacy e l’Ordine dei Giornalisti. Documenti riservati e registrazioni audio complete sono stati consegnati alle autorità competenti, che ora indagano sulle modalità di diffusione e sulla provenienza dei materiali. Nel frattempo, il settore mediatico continua a manipolare frammenti di registrazioni per creare narrazioni distorte. La verità si sta facendo strada nelle sedi ufficiali, dove si cerca di fare chiarezza sui fatti.