Famiglia nel bosco e media interviene l' Ordine dei giornalisti d' Abruzzo | Non è stata violata la Carta di Treviso

L'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo ha esaminato la copertura mediatica di una famiglia nel bosco, confermando che non sono stati riscontrati elementi di violazione della Carta di Treviso. Dopo una valutazione preliminare, l'organismo ha dichiarato che gli organi di informazione coinvolti non hanno commesso irregolarità sistematiche o strutturali nel loro operato riguardo alla vicenda.

"L'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo, all'esito di una valutazione preliminare della copertura mediatica prodotta in relazione alla vicenda, non ravvisa elementi che configurano una violazione sistematica o strutturale della Carta di Treviso da parte degli organi di informazione operanti sul territorio". Lo scrive, in una nota stampa, il consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo, ritenendo "necessario intervenire in merito ai riferimenti contenuti in un recente provvedimento del tribunale per i minorenni dell'Aquila, nel quale si attribuisce alla copertura giornalistica della vicenda della... 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Articoli correlati

Famiglia nel bosco, Garante minori accusa: violata Carta di TrevisoL'Aquila - Il Garante per l’infanzia dell’Abruzzo richiama media e opinione pubblica: in presenza di minori la riservatezza deve prevalere, stop a...

Famiglia nel bosco, gli avvocati: «Non c’erano i criteri di emergenza per allontanare i figli, violata la convenzione Onu». La Corte d’Appello si riserva sul ricorso dei coniugi«Nella vicenda è venuto completamente meno un passaggio ritenuto fondamentale e previsto dalla Convenzione Onu sui diritti del fanciullo e recepito...

Una raccolta di contenuti su Famiglia nel bosco e media interviene...

Temi più discussi: Famiglia nel bosco: una sentenza che non giudica l’amore, ma ne ridefinisce i confini; Famiglia nel bosco, tribunale allontana madre dai bimbi: Ostile e squalificante. Meloni: Senza parole; Famiglia nel bosco, il tribunale: La presenza della madre pregiudica l’equilibrio dei minori; Famiglia nel bosco. 'Bimbi siano trasferiti in altra struttura e divisi dalla madre': lo ordinano i giudici.

Famiglia nel bosco, il padre: Voglio i bimbi a casa, ma stop a presìdi e protesteLeggi su Sky TG24 l'articolo Famiglia nel bosco, il padre: 'Voglio i bimbi a casa, ma stop a presìdi e proteste' ... tg24.sky.it

Famiglia nel bosco. 'Bimbi siano trasferiti in altra struttura e divisi dalla madre': lo ordinano i giudiciIl Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha disposto il trasferimento in un’altra comunità dei tre figli della coppia Trevallion -Birmingham, la cosiddetta famiglia nel bosco, interrompendo la convive ... abruzzolive.tv

Vicenda di Palmoli, interviene l’Odg Abruzzo: "La libertà di informazione e la tutela dei minori non sono valori in conflitto" #ilcentro #famiglianelbosco #ordinedeigiornalisti #abruzzo #cartaditreviso #bambini #politica #magistratura facebook