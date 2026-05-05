Ordine Commercialisti venerdì 8 maggio l' assemblea generale

Venerdì 8 maggio si terrà l’assemblea generale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno, la prima con il nuovo presidente Sergio Cairone alla guida. L’evento vedrà la partecipazione degli iscritti all’ordine e rappresenta un momento di confronto e aggiornamento per i professionisti del settore. La convocazione è stata comunicata ufficialmente e l’assemblea si svolgerà presso la sede dell’ente.

Sarà la prima Assemblea generale guidata dal presidente Sergio Cairone quella a cui sono prossimamente convocati gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno. L’appuntamento è fissato, in seconda convocazione, per venerdì 8 maggio 2026 alle ore 15 presso la.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate "Alzare i salari, abbassare le armi": venerdì 1° maggio è sciopero generale, le categorie coinvolteSanità, istruzione e ricerca e vigili del fuoco, ma anche settori privati: a incrociare le braccia il 1° maggio in occasione dello sciopero generale... Leggi anche: EconoMia, l’Ordine dei Commercialisti entra in classe Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Pachino, convegno sull'agroalimentare: l'8 maggio imprese a confronto tra innovazione e formazione; Cariparo, fumata nera: senza quorum si torna a votare. Rizzuto per ora in testa. ODCEC Salerno, venerdì 8 maggio la prima Assemblea generale guidata dal presidente Sergio CaironeStampaSarà la prima Assemblea generale guidata dal presidente Sergio Cairone quella a cui sono prossimamente convocati gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salern ... salernonotizie.it Ordine Commercialisti, Pasquali: Anche per le donne possibili ruoli apicaliAssemblea generale degli iscritti all’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Cremona. La prima per la neopresidente Elisabetta Pasquali, che si è insediata ufficialmente con il suo nuovo ... cremonaoggi.it Ordine Commercialisti Salerno, prima assemblea generale guidata dal presidente Cairone - facebook.com facebook