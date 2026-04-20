Alzare i salari abbassare le armi | venerdì 1° maggio è sciopero generale le categorie coinvolte

Venerdì 1° maggio si terrà uno sciopero generale che coinvolge diverse categorie, tra cui sanitari, insegnanti, ricercatori e vigili del fuoco, oltre a settori privati. Le persone che lavorano in questi ambiti hanno deciso di aderire alla giornata di protesta. La mobilitazione coinvolge lavoratori di vari settori, con l’obiettivo di chiedere aumenti salariali e riduzioni dell’uso delle armi.

Sanità, istruzione e ricerca e vigili del fuoco, ma anche settori privati: a incrociare le braccia il 1° maggio in occasione dello sciopero generale saranno molte categorie.L'agitazione proclamata dal sindacato Usi-Cit tocca infatti i lavoratori di tutti i settori, pubblici e privati.Lo.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Sciopero generale, giornata di protesta per tutte le categorie pubbliche e privatePossibili disagi in vista in diversi settori a causa dello sciopero generale, proclamato dalle sigle sindacali Confederazione Usb, Slai Cobas per il... Sciopero trasporti 27 marzo 2026: categorie coinvolte e servizi a rischioVenerdì 27 marzo 2026 è attesa una nuova giornata di sciopero nazionale che coinvolge in modo significativo i trasporti pubblici in molte città... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Alzare i salari, abbassare le armi: venerdì 1° maggio è sciopero generale, le categorie coinvolte. Alzare i salari si può. Dai metalmeccanici a LegnoArredoUn settore in ottima salute, quello rappresentato dalla FederlegnoArredo, può permettersi un accordo molto soddisfacente per i lavoratori. C’è stato uno sciopero e alcune settimane di agitazione, ma ... ilfoglio.it Salari bassi e consumi al palo: che carte ha il governo Meloni contro l’inflazioneIn attesa del decreto annunciato per i primi di maggio, ecco autorevoli suggerimenti per un salario «minimo» sperimentale limitato ad alcune categorie oltre alla revisione dei contratti collettivi tro ... corriere.it