EconoMia l’Ordine dei Commercialisti entra in classe

L’Ordine dei Commercialisti di Arezzo ha avviato un’iniziativa nelle scuole superiori, coinvolgendo le classi V con incontri dedicati all’economia e alla finanza. La presidente Vilucchi e la consigliera Guiducci hanno partecipato a queste sessioni, che si sono svolte nelle aule degli istituti. L’obiettivo è offrire agli studenti un approfondimento diretto su temi economici di attualità.

Arezzo, 17 marzo 2026 – EconoMia, l’Ordine dei Commercialisti e ntra in classe. La presidente Vilucchi e la consigliera Guiducci incontrano gli studenti delle classi V delle scuole superiori per un approfondimento economico-finanziario. L’appuntamento è per giovedì 19 marzo alle 9,30 nell’Aula Vasariana Si chiama EconoMia l’approfondimento dell’ambito economico-finanziari o rivolto agli studenti delle classi V delle scuole superiori che vedrà la partecipazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Arezzo. Giovedì 19 marzo la presidente dell’Ordine aretino Carla Vilucchi insieme alla collega consigliera ed esperta nell’area lavoro, Ilaria Guiducci incontreranno gli studenti di alcune classi V del territorio aretino. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - EconoMia, l’Ordine dei Commercialisti entra in classe Articoli correlati L’Economia Circolare entra in classe con il Progetto Lic-Eco di Cisambiente ConfindustriaArezzo, 14 febbraio 2026 – L’Economia Circolare entra in classe con il Progetto Lic-Eco di Cisambiente Confindustria coinvolgendo gli studenti dei... Ordine dei commercialisti, Lidia Lebboroni nuova presidenteMacerata, 10 marzo 2026 - Si è insediato ufficialmente il nuovo consiglio dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di... Una selezione di notizie su EconoMia l'Ordine dei Commercialisti... Temi più discussi: L’immigrazione è strutturale per la nostra economia: paradosso evidente con un governo sovranista; De Angelis nuova presidente dell’Ordine dei commercialisti di Bolzano, prima donna alla guida della categoria; Il caos imposto dagli Usa, conseguenza della crisi americana; L'analisi/ Ricostruire il nuovo ordine mondiale. Ragusa, le novità fiscali del 2026 al centro dell'incontro di approfondimento promosso dall'Ordine dei dottori commercialistiL’incontro, intitolato Novità fiscali 2026, prevede un pomeriggio di analisi tecnica guidato dal dottore commercialista e pubblicista Giuseppe Avanzato. Tra i temi al centro dei lavori figurano le ... lasicilia.it L’Ordine dei commercialisti come presidio di etica e competenza: intervista al presidente Davide ArancioIl presidente dell'Ordine ci racconta il ruolo cruciale della professione nella consulenza alle imprese, nella formazione continua e nella tutela dell'etica, con uno sguardo all'innovazione tecnologic ... varesenews.it L'economia italiana non va affatto bene (di E. Barucci) x.com La presidente Anef difende il modello economico del settore: «I nostri bacini sono riserve d'acqua preziose anche per la Protezione Civile». Respinte con forza le accuse di devastazione ambientale: «La nostra è un’economia che aiuta tutta la società e senza - facebook.com facebook