MotoGp orari Gp Brasile | la sfida Aprilia-Ducati e l’incognita sul circuito | Dove vedere in tv e streaming Sky Now TV8

La MotoGp torna in Brasile dopo più di vent'anni, con il secondo appuntamento del Mondiale 2026 che si svolge sul circuito di Goiania, recentemente rinnovato e dedicato ad Ayrton Senna. La gara si svolge sul nuovo tracciato, che presenta alcune incognite legate alle caratteristiche del circuito. Gli orari della gara e le modalità di visione in tv e streaming sono stati annunciati.

La MotoGp torna in Brasile oltre dopo due decenni. Il secondo appuntamento del Mondiale 2026 è sul “nuovo” circuito di Goiania, dedicato ad Ayrton Senna. Tantissime le incognite. La pioggia, che ha già allagato il tracciato e che rischia di condizionare tutto il weekend. Il circuito mai provato dai piloti: l’ultimo a vincere con una moto a Goiania fu Kevin Schwantz nel 1989, non sono mai stati effettuati test. Infatti, nella giornata di venerdì sono previste sessioni di prove più lunghe del solito, soprattutto per la MotoGP. La terza incognita riguarda invece quello che è emerso dopo il primo Gp in Thailandia. Pedro Acosta è il leader della classifica iridata con 32 punti, seguito da ben quattro Aprilia: il secondo è Marco Bezzecchi, che al netto della caduta nella Sprint ha dominato il weekend. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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