Caro materiali l’allarme delle imprese | Rincari fino al 60% a rischio cantieri e lavori del Pnrr

Le imprese del settore costruzioni in Abruzzo segnalano un aumento dei costi dei materiali che può arrivare fino al 60 per cento. Questa situazione mette a rischio sia i cantieri pubblici sia i lavori relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza. Le aziende esprimono preoccupazione per le conseguenze di queste variazioni sui progetti in corso e sui futuri interventi.

A preoccupare le imprese impegnate nei cantieri pubblici in Abruzzo anche il rischio di effetti speculativi sui prezzi e possibili difficoltà di approvvigionamento Rincari fino al 60% nel settore costruzioni: l’allarme arriva dalle imprese impegnate nei cantieri pubblici in Abruzzo. Negli ultimi giorni si stanno registrando nuovi aumenti nei prezzi dei materiali da costruzione, con rincari che in alcuni casi appunto arrivano fino al 60%, in particolare per i prodotti legati alla filiera petrolchimica come il bitume utilizzato nelle pavimentazioni stradali. Gli aumenti riguardano anche acciaio, conglomerati cementizi, materiali isolanti e costi di trasporto, con effetti che rischiano di incidere sull’equilibrio economico dei cantieri già avviati. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Articoli correlati "Impennata materiali da costruzione, a rischio cantieri e scadenze del Pnrr"Nota di Angelo Contessa, presidente Ance Brindisi: le incertezze internazionali generano preoccupazioni anche nel mondo dell'edilizia Numerose... Caro energia, l'allarme di Confcommercio: "Paghiamo il triplo rispetto ad altri, a rischio la competitività delle imprese livornesi"Secondo l'analisi dell'associazione di categoria tra luce e gas un albergo di medie dimensioni spende quasi 10mila euro al mese, Pieragnoli: "Un... Tutto quello che riguarda Caro materiali Temi più discussi: Caro materiali ed energia, l’allarme di Ance Cosenza: A rischio cantieri e occupazione; CARO MATERIALI, ANCE SIENA LANCIA L'ALLARME: INTERVENTO URGENTE; Economia, il caro materiali pesa tutto sulle aziende: l'allarme dei costruttori edili; Da tutto il Sistema Ance l’allarme per il rincaro dei prezzi dei materiali in seguito al conflitto nel Golfo - ANCE. CARO MATERIALI, ANCE SIENA LANCIA L'ALLARME: INTERVENTO URGENTELe imprese segnalano rincari su acciaio, bitume e trasporti. Marchettini: Le tensioni geopolitiche stanno alimentando speculazioni, servono misure specifiche per sostenere il settore Aumentano i pre ... oksiena.it Ance Cosenza lancia l’allarme: «Caro energia e rincari frenano cantieri, investimenti e lavoro»Galiano: «Speculazioni stanno drogando i mercati». I costruttori chiedono gasolio industriale come quello agricolo, accise mobili e misure anti-rincari sui materiali da costruzione ... cosenzachannel.it CARO MATERIALI Rincari fino al 60%. #CantieriPNRR a rischio rallentamenti in #Abruzzo. @ladolcevitamag_ #PNRR #Edilizia #Economia @AnceChieti x.com Caro materiali, l’allarme delle imprese: rincari fino al 60%. A rischio cantieri del Pnrr facebook