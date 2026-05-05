operazioni svolte in modo professionale

Dopo l’arrivo dei mezzi aerei, le operazioni sono proseguite senza intoppi, secondo quanto riferito. Tuttavia, non sono state fornite informazioni sui tempi dell’intervento, poiché si attende il risultato dell’inchiesta per eventuali chiarimenti sulle responsabilità. Le operazioni sono state descritte come svolte in modo professionale, senza ulteriori dettagli sul corso degli eventi.

"Una volta arrivati i mezzi aerei, le operazioni si sono svolte in modo professionale. Sui tempi dell’intervento, però, preferisco non esprimere giudizi: sarà l’inchiesta a chiarire le responsabilità". Gianni Conzadori, comandante dell’Aeronautica militare e Alitalia oggi in pensione, interviene per calmare una delle polemiche che hanno accompagnato l’ incendio del Monte Faeta. Conzadori, durante l’incendio di Calci del 2018 mise la sua esperienza al servizio delle indagini che portarono all’individuazione del responsabile. Comandante Conzadori, lei era abilitato per l’antincendio boschivo. Sono giuste le lamentele su ritardi nell’intervento dei mezzi aerei? "In Italia siamo tutti Ct della nazionale di calcio e all’occorrenza anche esperti di incendi.🔗 Leggi su Lanazione.it

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