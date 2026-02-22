Shrinking 3 | ricordi dal set svolte e prospettive future

Harrison Ford ha condiviso ricordi dal set di Shrinking, spiegando che le lunghe ore di riprese hanno rafforzato il legame tra gli attori. Durante l’evento di Los Angeles, l’attore ha parlato delle sfide affrontate e delle emozioni vissute durante le riprese. Il cast si prepara ora a portare in scena la serie, che promette di sorprendere il pubblico con nuove svolte narrative. I fan attendono con ansia i prossimi episodi.

Uno degli appuntamenti dell'Apple TV Press Day di Los Angeles è stato quello segnato da Shrinking e il suo cast capitanato da Harrison Ford. Ecco cosa hanno raccontato alla selezionata stampa presente. Shrinking è uno dei fenomeni di Apple TV. Lo diciamo subito, in apertura, diretti e convinti. Lo conferma il fatto che la serie creata da Brett Goldstein, Bill Lawrence e Jason Segel è stata già rinnovata per una quarta stagione mentre la terza è da poco in corso, avendo debuttato a fine gennaio e pronta ad accompagnarci fino a inizio aprile. E lo conferma il fatto che è stata tra gli appuntamenti dell'Apple TV Press Day tenutosi a Santa Monica, Los Angeles, nonostante l'evento fosse dedicato ai progetti futuri e Shrinking 3 avesse già debuttato in piattaforma. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

