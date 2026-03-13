Google Maps ha annunciato l’introduzione di nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale Gemini, tra cui visualizzazioni in 3D e consigli personalizzati. La piattaforma mira a rendere la navigazione più semplice e interattiva, offrendo indicazioni su misura in tempo reale. Questa evoluzione rappresenta un cambiamento significativo nel modo in cui gli utenti si muovono e pianificano i loro spostamenti quotidiani.

Google Maps ha dato il via alla più importante trasformazione dell’ultimo decennio, integrando l’intelligenza artificiale Gemini per rendere la navigazione un’esperienza conversazionale e intuitiva. L’applicazione non si limita più a mostrare strade, ma interagisce con l’utente attraverso la funzione “Ask Maps”, fornendo consigli personalizzati e risposte a domande complesse. Questo aggiornamento radicale introduce anche una visualizzazione immersiva in 3D che semplifica la guida in città, rendendo l’orientamento più naturale e simile al supporto di un passeggero esperto. Google Maps su un cellulare (fonte: Unsplash) Il cuore del cambiamento estetico e funzionale di Google Maps risiede nella nuova navigazione immersiva. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Svolte in 3D e consigli personalizzati: ecco come la nuova IA di Google Maps cambierà il nostro modo di muoverci

