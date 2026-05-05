Operato l' undicenne aggredito da un pitbull tornerà a giocare a calcetto

Un ragazzino di 11 anni, rimasto ferito ai tendini dei piedi in un attacco da parte di un pitbull, potrà riprendere le attività sportive. Dopo l’intervento e il percorso di recupero, è stato stabilito che tornerà a giocare a calcetto. La famiglia ha comunicato che le condizioni del giovane sono migliorate e che si stanno pianificando le prossime sessioni di allenamento.

Potrà tornare a giocare a calcetto l'undicenne rimasto ferito ai tendini dei piedi dopo l'aggressione di un pitbull. Il minore, babycalciatore della Messana, è stato operato ieri in Chirurgia al Policlinico universitario e da quanto si è appreso l'intervento chirurgico è perfettamente riuscito.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Uboldo, cane aggredito da pitbull: si cerca il padroneCi sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione… Embolia polmonare, sintomi e prevenzione: esperti a... Don Lino aggredito da un pitbull: "Tanta paura, ho fatto denuncia""Sono stati attimi di paura, ma per fortuna è andata bene: se c’era un bambino poteva finire molto male, serve maggiore attenzione da parte dei...