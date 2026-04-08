Don Lino aggredito da un pitbull | Tanta paura ho fatto denuncia

Un prete è stato aggredito da un pitbull e ha raccontato di aver provato grande paura durante l’incidente. Ha riferito di aver presentato denuncia alle autorità e ha sottolineato che, se al momento dell’attacco fosse stato presente un bambino, le conseguenze sarebbero potute essere gravi. L’episodio ha portato a una richiesta di maggiore attenzione da parte di chi possiede cani di grosse dimensioni.

"Sono stati attimi di paura, ma per fortuna è andata bene: se c’era un bambino poteva finire molto male, serve maggiore attenzione da parte dei padroni dei cani di grossa taglia". Don Lino Civerra racconta così l’aggressione, della quale è stato vittima a pochi passi dal centro di San Giovanni in Persiceto, da parte di un pitbull. Il sacerdote, ancora spaventato, ha poi sporto denuncia contro ignoti ai carabinieri. Sabato mattina il parroco originario di Castiglione dei Pepoli, mentre percorreva Circonvallazione Dante in bicicletta per andare a fare "colazione dopo il digiuno del venerdì santo", racconta, è passato accanto a un uomo con un cane al guinzaglio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Don Lino aggredito da un pitbull: "Tanta paura, ho fatto denuncia" MotoGP, Jorge Martin: “Tanta gente da ringraziare, ho fatto un lavoro su me stesso”Si conclude con la straordinaria doppietta dell’Aprilia il Gran Premio del Brasile 2026, secondo appuntamento del Mondiale 2026. Leggi anche: Lino Banfi gela il pubblico: "Mi è comparsa davanti la signora morte, ma non ho paura. Ho 90 anni"