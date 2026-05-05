Operaio cade da una scale e muore al grattacielo della Regione processo al coordinatore e ai datori di lavoro | Piano di sicurezza inadeguato

Un operaio è morto dopo essere caduto da una scala durante i lavori di smontaggio in un edificio pubblico. Le indagini hanno portato all’apertura di un processo nei confronti del coordinatore e dei datori di lavoro, accusati di aver predisposto un piano di sicurezza insufficiente. Secondo le accuse, anche le fasi di smontaggio avrebbero comportato rischi specifici non adeguatamente valutati e descritti nel documento di sicurezza.

“Anche la fase di smontaggio comportava rischi specifici, che andavano studiati più nel dettaglio. Nel piano di sicurezza, tutta questa parte era descritta in modo inadeguato”. Ieri, 4 maggio, al tribunale di Torino, si è aperto con questa testimonianza di un’ispettrice dello Spresal il processo.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Bologna, cade dalla tromba delle scale di una palazzina: 12enne muore dopo volo dall’ottavo pianoIl dramma intorno alle 19 di oggi, venerdì 3 aprile, in una palazzina in via Piave, a Bologna. Prato, 35enne cade da una finestra al secondo piano e muore: nel corpo trovati 97 ovuli di drogaUn 35enne cinese è morto a Prato dopo essere precipitato da una finestra di un appartamento. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Incidente sul lavoro, operaio cade da un ponteggio: è grave; Napoli, operai morti al Rione Alto: Lunga catena di negligenze; Incidente sul lavoro: operaio cade in un cantiere sul tetto di un palazzo, trasportato in ospedale; Cade da un muretto alto due metri e mezzo: operaio finisce in ospedale. Operaio cade dal tetto di un hotel nel centro di Cagliari, è in ospedale in codice rossoOperaio cade dal tetto di un hotel nel centro di Cagliari, è in ospedale in codice rosso - Cronaca - sardiniapost ... sardiniapost.it Infortunio nel cantiere dell’ospedale a Tolentino: operaio cade da un’altezza di 4 metri, è graveL’incidente si è verificato poco dopo le 9. Da quanto emerso nell’immediatezza l’operaio stava lavorando al primo piano della struttura quando una pannellatura posizionata sul solaio ha ceduto ... corriereadriatico.it 5/5/26. NOTES. Ecco il Piano Casa (ma lasciamo stare Fanfani) Il Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2026, ha approvato il nuovo Piano Casa, un pacchetto di misure per contrastare l’emergenza abitativa e incrementare l’offerta di alloggi attraverso un progra - facebook.com facebook Lanciamissili, caccia e 15mila soldati: cosa prevede “Project freedom”, il piano di Trump per Hormuz di @marco_pasciuti x.com