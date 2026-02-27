Cade dal primo piano | muore operaio di 50 anni a Mazara del Vallo

A Mazara del Vallo, un operaio di 50 anni è deceduto dopo essere caduto dal primo piano di un edificio mentre lavorava. L’incidente si è verificato durante le operazioni di cantiere e al momento non sono stati resi noti dettagli sulle cause. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini.

Tragedia a Mazara del Vallo, nel trapanese. Un operaio di 50 anni è morto dopo essere precipitato da un edificio dove stava effettuando alcuni lavori. La vittima, Francesco Greco, lavorava insieme a una ditta edile dentro una palazzina al civico 10 di via Favara Scurto. Pare che l'uomo abbia perso l’equilibrio mentre si trovava al primo piano. L'impatto sul suolo e le gravissime lesioni hanno cagionato. 🔗 Leggi su Feedpress.me

