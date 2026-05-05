OpenAI sta lavorando allo sviluppo del suo primo smartphone dotato di intelligenza artificiale, un dispositivo che potrebbe cambiare il modo in cui si interagisce con la tecnologia mobile. La società non si limita a lanciare un nuovo prodotto, ma vuole creare uno strumento che integra profondamente l’intelligenza artificiale nelle funzioni quotidiane del telefono. Questo progetto rappresenta un passo diverso rispetto alle semplici applicazioni, puntando a trasformare l’esperienza utente a livello più generale.

OpenAI non sta semplicemente entrando nel mercato degli smartphone. Sta tentando qualcosa di più ambizioso: ridefinire il ruolo stesso del telefono nella vita digitale. Secondo le informazioni riportate dall’ analista della supply chain Ming-Chi Kuo, l’azienda guidata da Sam Altman starebbe lavorando a un dispositivo mobile pensato non come “contenitore di app”, ma come interfaccia nativa per agenti di intelligenza artificiale: un vero e proprio smartphone AI. La produzione di massa sarebbe prevista per il 2027. Ma il vero punto non è quando arriverà. È cosa vuole diventare. Account ChatGPT condiviso: cosa succede davvero, limiti, rischi e soluzioni possibili.🔗 Leggi su Pantareinews.com

© Pantareinews.com - OpenAI prepara il suo primo smartphone AI: la fine delle app è davvero iniziata?

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