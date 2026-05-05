Durante l'ultima puntata di Open Var sono stati esaminati i momenti chiave della partita tra Sassuolo e Milan. L'analisi si è concentrata sulle decisioni prese dall'arbitro Maresca, con particolare attenzione al cartellino rosso mostrato a Tomori. Secondo l'AIA, tutte le azioni ritenute contestate sono state arbitrate correttamente, senza errori da parte dell'ufficiale di gara.

La sconfitta per 2-0 contro il Sassuolo continua a far discutere in casa Milan. Durante la trasmissione Open Var su 'DAZN', l’ex arbitro Mauro Tonolini ha analizzato le decisioni prese dalla squadra arbitrale diretta da Fabio Maresca. Secondo il delegato AIA, la direzione di gara è stata coerente e tecnicamente corretta, anche negli episodi più controversi. Particolare attenzione è stata dedicata all'episodio che ha viso protagonisti Matteo Gabbia e Armand Laurienté. “C’è un contatto sulla schiena, ma non sufficiente per assegnare il rigore”, ha spiegato Tonolini, sottolineando la conferma del VAR Paolo Mazzoleni e dell’AVAR Paganessi.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Open Var, Tonolini sugli episodi di Sassuolo-Milan: “Nessun errore, Maresca ha arbitrato bene”

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