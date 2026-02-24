Open Var | Anche per Milan-Parma secondo Rocchi il Var ha fatto bene a intervenire il gol era regolare Il Var ha sempre ragione

Il Var ha deciso di intervenire durante Milan-Parma perché il gol di Troilo sembrava regolare, secondo l'opinione di Rocchi. La revisione ha confermato che il tocco di Loftus-Cheek e il contatto tra Corvi e l'avversario non erano sufficienti per fermare il gioco. Dino Tommasi, ex arbitro, ha spiegato le motivazioni dietro le decisioni dell’arbitro Piccinini, sottolineando come la tecnologia abbia chiarito ogni dubbio. La scena rimane al centro delle discussioni tra tifosi e analisti.

A Open Var sono stati analizzati gli episodi controversi andati in scena durante Milan-Parma: dal contatto Corvi-Loftus-Cheek al contestatissimo gol di Troilo, ecco come Dino Tommasi (ex arbitro e componente Can ) ha spiegato le scelte dell’arbitro Piccinini. Open Var di Milan-Parma: i dettagli. Spiega Tommasi sulla situazione del gol di Troilo “Piccinini fischia il blocco di Valenti su Maignan, ma in realtà non c’è ostruzione: Valenti è completamente fermo e non fa nulla per ostacolare il portiere rossonero. L’Ofr è corretta perché il fallo non c’è. Troilo ruba il tempo a Bartesaghi: la situazione è regolare e il rossonero non salta nemmeno, perché il difensore dei ducali gli ha tolto il tempo; poi, scendendo, è fisiologico che appoggi le mani sulla schiena. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Open Var, “È Hien che cerca il contatto falloso con Hojlund, il gol era regolare” ma assolve il Var che era d’accordo con ChiffiIl Var ha confermato che il contatto tra Hien e Hojlund non era fallo, nonostante le proteste di quest’ultimo.

