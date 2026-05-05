Nella 35ª giornata di campionato, Open VAR ha analizzato due episodi chiave. Mauro Tonolini ha commentato che il contatto tra Laurienté e Gabbia non costituisce un rigore nel match tra Como e Napoli. Inoltre, ha precisato che il contatto tra Politano e Jesus Rodriguez non è stato considerato falloso. Le immagini hanno mostrato le decisioni prese dall’arbitro, senza variazioni rispetto alle valutazioni iniziali.

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© Calcionews24.com - Open VAR, Tonolini spiega: «Laurienté-Gabbia non è rigore. In Como Napoli il contatto Politano-Jesus Rodriguez non è falloso»

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