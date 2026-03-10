Mano Malinovskyi in Genoa Roma Tonolini a Open VAR chiarisce l’episodio | era rigore o no? L’analisi completa di quanto successo!

Durante la partita tra Genoa e Roma, si è verificato un episodio che ha coinvolto Mano Malinovskyi, con l’arbitro Mauro Tonolini che, attraverso il sistema Open VAR, ha esaminato se si trattasse di un rigore o meno. La scena è stata immediatamente sottoposta a revisione, portando a un’analisi dettagliata dell’azione da parte dell’addetto al video check.

Genoa-Roma, possibile fallo di mano di Malinovskyi. Gasperini: L’immagine è abbastanza netta, non capisco come il Var non sia intervenutoGenoa - Roma termina 2-1 a favore dei rossoblù. Nel post partita il tecnico dei giallorossi Gian Piero Gasperini ha analizzato sia la prestazione dei giallorossi che il possibile tocco di ... tuttojuve.com

Open Var, Genoa-Roma: Braccio fuori sagoma, c'era fallo di mano di Malinovskyi, negato un rigore evidente ai giallorossiTra gli episodi analizzati da Open Var , la trasmissione che ogni martedì è disponibile sull’app di Dazn, c’è il fallo di mano di Malinovskyi su tiro di Koné, che doveva portare al calcio di rigore ... calciomercato.com

Open Var, c'era rigore per la Roma: «Punibile il tocco di mano di Malinovskyi» La giornata di Serie A è poi passata in rassegna per un altro tocco di braccio, quello di Malinovskyi sul tiro di Koné in Genoa-Roma non sanzionato da Colombo e Var. E qui il disco - facebook.com facebook

#Tonolini a OpenVar: "Il tocco di mano di #Malinovskyi era assolutamente punibile" #ASRoma x.com