Open Var È Hien che cerca il contatto falloso con Hojlund il gol era regolare ma assolve il Var che era d’accordo con Chiffi

Il Var ha confermato che il contatto tra Hien e Hojlund non era fallo, nonostante le proteste di quest’ultimo. Hien aveva cercato di ottenere un fallo, ma l’arbitro Chiffi ha ritenuto che il gol fosse valido, e anche il sistema video ha dato ragione a questa decisione. Dino Tommasi, membro della commissione arbitrale, ha spiegato che l’analisi si è concentrata sulla posizione e sui tempi dei giocatori. La decisione rimane invariata dopo l’esame delle immagini.

Open Var, “È Hien che cerca il contatto falloso, Hojlund gli ruba il tempo, il gol era regolare” (ma assolve il Var che non interviene) A Open Var on studio, in qualità di messaggero di Rocchi c’è Dino Tommasi componente Can (commissioni nazionale arbitri) Serie A e B. Si parte dal rigore. Il Var (ci sono Aureliano e Di Paolo): “È lui (Hojlund) che va contro Hien, Hien sta fermo, per me non è rigore “Te lo dobbiamo far rivedere, ok?. Ti consiglio Ofr per possibile revoca Chiffi va al Var, sta lì pochissimo e subito va via. Dal Var aggiungono: “Quindi revochi il cartellino” Dino Tommasi commenta così da studio: “Decisione corretta, non c’è fallo di Hien su Hojlund che cerca il contatto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Open Var, ha sbagliato Doveri: «netto il rigore su Hojlund, il Var doveva richiamare Mariani che non aveva visto»In questa puntata di Open Var si analizzano le decisioni arbitrali su un rigore non concesso a Hojlund, evidenziando come il VAR avrebbe dovuto intervenire.

L’Atalanta ribalta il Napoli che prende gol a difesa schierata e schiuma rabbia con Chiffi e VARPasalic e Samardzic segnano i gol che portano l'Atalanta a vincere contro il Napoli, che lamenta decisioni arbitrali contro le sue proteste.

