Secondo i giudici, l'ex ministro non è responsabile di aver sequestrato 147 migranti a bordo di una nave. La decisione si basa sull’assenza di elementi che dimostrino un reato di sequestro di persona. La nave poteva dirigersi verso altri porti, e quindi non ci sono stati ostacoli o blocchi da parte dell’ex ministro durante le operazioni di approdo. La vicenda riguarda quindi esclusivamente aspetti legali e procedurali.

La vicenda giudiziaria con il deposito delle motivazioni è adesso definitivamente conclusa e così si sgonfia anche il caso politico e l'attenzione verso una vicenda che aveva portato Salvini prima a processo e poi assolto con la sentenza dello scorso 17 dicembre., Il leader leghista, all'epoca dei fatti era l’inquilino del Viminale e secondo i giudici non ha compiuto il reato di sequestro di persona di 147 migranti a bordo della nave Open Arms perché l'imbarcazione, che batteva bandiera spagnola, aveva ricevuto la disponibilità di un porto sicuro: Palma di Maiorca dalla Spagna, quindi poteva scegliere dove andare. Il governo...🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Open Arms Salvini non sequestrò nessuno, la nave poteva andare altrove

Notizie correlate

Open Arms, la Cassazione chiude il caso demolendo le accuse: “Salvini non sequestrò nessuno. La nave poteva andare altrove”Open Arms e Salvini a processo, poi assolto: vicenda giudiziaria conclusa, caso politico sgonfiato.

"Non ci fu sequestro di persona". I giudici sbugiardano Open Arms: perché è stato assolto Salvini"La condotta contestata a Matteo Salvini, ossia l'avere, nella qualità di ministro dell'Interno ed abusando dei propri poteri, privato indebitamente...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Vite messe in pericolo. Complice l’inazione dell’Unione europea; Salvini a Palmoli: Il Vicepremier a caccia di selfie nel Vastese; Meloni & C. tra Washington e Tel Aviv: il bluff del riposizionamento; Trump riposta un’intervista di Matteo Salvini.

Open Arms, le motivazioni dell'assoluzione di Salvini: Non fu sequestro di personaLe ragioni della sentenza della Cassazione del 7 dicembre sono spiegate nelle 78 pagine del provvedimento. Secondo i giudici non fu limitata la libertà di scelta di una rotta alternativa ... palermotoday.it

Open Arms, assoluzione Salvini: «Non fu sequestro di persona, possibile far rotta verso altra direzione»Depositate le motivazioni con le quali la Cassazione ha reso definitiva l'assoluzione dall'accusa di sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio ... ilsole24ore.com

«Non fu sequestro persona e non fu impedita altra rotta». Lo scrive la Cassazione nelle motivazioni dell'assoluzione per Matteo Salvini per il caso Open Arms x.com

"Non ci fu sequestro di persona". I giudici sbugiardano Open Arms: perché è stato assolto Salvini - facebook.com facebook