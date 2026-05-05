Non ci fu sequestro di persona I giudici sbugiardano Open Arms | perché è stato assolto Salvini

I giudici hanno stabilito che non c’è stato sequestro di persona nel procedimento riguardante l’ex ministro dell’Interno. La decisione ha portato all’assoluzione di Salvini, che era accusato di aver trattenuto illegalmente migranti a bordo di una nave durante una missione nel Mediterraneo. La sentenza è stata comunicata dopo un lungo iter giudiziario che ha coinvolto anche l'organizzazione che aveva sostenuto l’accusa.

"La condotta contestata a Matteo Salvini, ossia l'avere, nella qualità di ministro dell'Interno ed abusando dei propri poteri, privato indebitamente della libertà personale 147 migranti, omettendo senza giustificato motivo di esitare positivamente le richieste di Pos (place of safety) inoltrate al suo Ufficio di gabinetto, così provocandone l'illegittima privazione della libertà personale, costringendoli a rimanere a bordo della nave Open Arms, non può rientrare nella sfera di applicazione del sequestro di persona". A scriverlo sono i giudici della quinta sezione della Cassazione nella motivazioni della sentenza con cui il 17 dicembre scorso hanno reso definitiva l'assoluzione per il vicepremier Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio per la vicenda Open Arms.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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