Open Arms le motivazioni dell' assoluzione di Salvini | Non fu sequestro di persona

I giudici della quinta sezione penale della Cassazione hanno pubblicato le motivazioni della sentenza di assoluzione dell'ex ministro dell’interno nel processo legato alla decisione di non far sbarcare i migranti a bordo della nave Open Arms. La sentenza, emessa il 7 dicembre, ha confermato l’assenza di reato di sequestro di persona. La motivazione si basa sull’analisi dei fatti e delle prove presentate nel procedimento.

I giudici della quinta sezione penale della Cassazione hanno diffuso le motivazioni della sentenza di assoluzione emessa il 7 dicembre nei confronti dell'ex ministro dell'interno, Matteo Salvini, nel processo Open Arms. Nelle 78 pagine del provvedimento, si legge che "la condotta contestata a.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Notizie correlate

Le motivazioni della Cassazione che ha assolto Salvini nel caso Open Arms: “Non fu un sequestro di persona”La Corte di Cassazione ha pubblicato le motivazioni della sentenza con cui, il 17 dicembre 2025, ha confermato l'assoluzione di Matteo Salvini nel...

"Non ci fu sequestro di persona". I giudici sbugiardano Open Arms: perché è stato assolto Salvini"La condotta contestata a Matteo Salvini, ossia l'avere, nella qualità di ministro dell'Interno ed abusando dei propri poteri, privato indebitamente...

Tutti gli aggiornamenti

Si parla di: Flotilla, affonda la Trinidad: sulla nave anche Antonella Bundu. Il racconto: 'Salvati da Open Arms'.

Open Arms, le motivazioni dell'assoluzione di Salvini: Non fu sequestro di personaI giudici della quinta sezione penale della Cassazione hanno diffuso le motivazioni della sentenza di assoluzione emessa il 7 dicembre nei confronti dell'ex ministro dell'interno, Matteo Salvini, nel ... palermotoday.it

Ai migranti fu impedito l’ingresso a Lampedusa, ma non furono sequestrati, le motivazioni della Cassazione sul caso Open Arms-SalviniDepositate le motivazioni della Cassazione sul caso Open Arms: nessun sequestro, ai migranti non fu impedita altra rotta. ilfattoquotidiano.it