Le motivazioni della Cassazione che ha assolto Salvini nel caso Open Arms | Non fu un sequestro di persona

La Corte di Cassazione ha reso note le motivazioni della sentenza del 17 dicembre 2025 che ha confermato l’assoluzione di Matteo Salvini nel procedimento relativo al caso Open Arms. La decisione si basa sulla considerazione che non si trattò di un sequestro di persona. Le motivazioni spiegano le ragioni per cui i giudici hanno ritenuto infondate le accuse contro l’ex ministro dell’interno.

La Corte di Cassazione ha pubblicato le motivazioni della sentenza con cui, il 17 dicembre 2025, ha confermato l'assoluzione di Matteo Salvini nel caso Open Arms. I giudici hanno confermato che la condotta di Salvini, sul piano legale, "non può rientrare nella sfera di applicazione del sequestro di persona": il motivo che la nave Ong avrebbe potuto andare in Spagna, rinunciando a sbarcare a Lampedusa.🔗 Leggi su Fanpage.it

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