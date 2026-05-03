Troppe violazioni e pochi aiuti il piano Usa per Gaza si sgonfia

Nelle ultime ore, 175 attivisti della Global Sumud Flotilla sono stati fermati e trattenuti. Nel frattempo, il piano degli Stati Uniti per Gaza sta incontrando difficoltà a causa di numerose violazioni e della mancanza di aiuti concreti. La situazione si sviluppa in un contesto di tensioni crescenti, con le autorità coinvolte che gestiscono le operazioni di detenzione e negoziazione.

Nelle stesse ore in cui 175 attiviste e attivisti della Global Sumud Flotilla erano detenuti nella nave-prigione della marina di Tel Aviv, la stampa israeliana rilanciava la notizia della quintuplicazione del budget per la «diplomazia pubblica», quella che in ebraico è definita Hasbara. Ovvero l’opera di narrazione di sé rivolta verso l’esterno e di propaganda politica. La Knesseh ha messo a bilancio 730 milioni di shekel (210 milioni di euro), cinque volte il budget previsto nel 2025: 150 milioni che già avevano segnato un record storico, perché venti volte superiore allo sforzo propagandistico pre-7 ottobre. La ragione sta nel crollo dell’immagine di Israele a livello globale, soprattutto tra gruppi generalmente considerati sostenitori o comunque vicini a Israele, dalle giovani generazioni statunitensi agli elettori repubblicani.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Troppe violazioni e pochi aiuti, il piano Usa per Gaza si sgonfia Notizie correlate Gaza, aiuti tramite Rafah: il piano Trump punta a disarmo Hamas e stabilità internazionale. Crisi umanitaria resta.Decine di camion carichi di aiuti umanitari hanno attraversato il valico egiziano di Rafah, rappresentando l’unica arteria vitale per la popolazione... Gaza: USA promettono 5 miliardi, ma il disarmo di Hamas resta la chiave per sbloccare gli aiuti.La Casa Bianca ha annunciato un piano di finanziamenti da 5 miliardi di dollari per la Striscia di Gaza, subordinandolo però al disarmo del gruppo... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Troppe violazioni e pochi aiuti, il piano Usa per Gaza si sgonfia; Sicurezza sul lavoro agricolo: Servono più cultura e formazione; Il sequestro dell'immobile con 12 appartamenti ad Afragola: Difformità rispetto ai permessi a costruire; Afragola: palazzopoli senza regole, sigilli a 12 appartamenti. Purtroppo troppe fazioni dentro l'Aia l'ho dico dai tempi di nicchi , e oggi e' stata decretata la fine dell'Aia , d'ora in poi chiamateli Afbitri della,Figc. La parola Associazione non esiste piu'. *Zappi, respinto il ricorso: il dispositivo del Collegio Garanzia del Coni* "Il - facebook.com facebook