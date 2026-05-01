A Gaza, le autorità israeliane hanno impedito l’ingresso a tutti i membri della cosiddetta Forza internazionale di stabilizzazione, incaricata di intervenire nella regione. Il blocco riguarda i rappresentanti di questa forza, che avevano previsto di entrare a Gaza per svolgere le proprie funzioni. Questa decisione si inserisce in un contesto in cui Israele non sembra aver rispettato neppure il piano elaborato dall’amministrazione precedente.

Sono stati tutti bloccati da Israele, i membri a capo della cosiddetta Forza internazionale di stabilizzazione (Isf) che avrebbero dovuto fare ingresso a Gaza. L’Isf è uno degli enti immaginati e voluti dal più grande alleato d’Israele, il presidente degli Stati uniti Donald Trump, all’interno del suo «piano di pace» in venti punti, approvato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite. IL PROGETTO prevede che truppe di diversa nazionalità entrino nella Striscia con il mandato di mettere in sicurezza i confini, proteggere i civili, garantire i flussi di aiuti umanitari, supervisionare la smilitarizzazione del territorio e il disarmo delle fazioni palestinesi combattenti.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - A Gaza Israele non rispetta neanche il piano di Trump

Trump on if Gaza will be reconstructed and if the U.S. will invest in development #shorts

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