hantavirus sulla nave da crociera possibile trasmissione da uomo a uomo

L'Organizzazione Mondiale della Sanità sta indagando su un possibile caso di trasmissione tra persone a bordo della nave da crociera MV Hondius. Secondo le prime indiscrezioni, si sospetta che l'hantavirus possa essere stato trasmesso da uomo a uomo durante la navigazione. Al momento, non sono stati resi noti dettagli specifici sui casi o sui numeri coinvolti. L'attenzione resta concentrata sugli sviluppi delle indagini sanitarie in corso.

L’ Organizzazione Mondiale della Sanità sospetta che sulla nave da crociera MV Hondius ci sia stata una trasmissione da uomo a uomo dell’ hantavirus. L’imbarcazione, sulla quale si sono verificati tre decessi, batte bandiera dei Paesi Bassi e al momento è ancorata al largo delle coste di Capo Verde con a bordo circa 150 persone. Non è ancora chiaro quando e dove verrà fatta approdare. Ci sarebbe stata una trasmissione interumana sulla nave. Considerata la durata del periodo di incubazione (che può variare da una a sei settimane), per l’Oms l’ipotesi più plausibile è che le infezioni che hanno dato origine al focolaio di hantavirus si siano verificate all’esterno della nave, durante il viaggio in Sud America dei primi due croceristi deceduti.🔗 Leggi su Lettera43.it

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Hantavirus, l'Oms: «Possibile contagio uomo-uomo sulla nave da crociera».

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Il primo decesso per infezione da #Hantavirus sulla nave #MVHondius risale all’11 aprile, mentre l’ultimo è avvenuto il 2 maggio. Un tempo così lungo tra il primo contagio e l’ultimo, fa pensare che ci sia stata una trasmissione interumana dell’infezione. Occorr x.com