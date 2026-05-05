Omicidio Florio via all’autopsia sul 66enne | nuovi esami su dispositivi sequestrati e pista economica nel movente

È iniziata oggi all’Istituto di Medicina legale di Catania l’autopsia sul corpo di un uomo di 66 anni, trovato senza vita in una zona di campagna. L’esame, che include anche analisi su dispositivi sequestrati, si concentra sulla possibile pista economica come movente dell’omicidio. La vittima era originaria di Giardini Naxos e il decesso risale alla mattina del 26 aprile. Gli approfondimenti sono stati disposti per chiarire le cause del decesso.