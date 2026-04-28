Sono state diffuse immagini che mostrano il trasporto del cadavere di Florio, avvolto in una coperta rossa, a bordo di una Fiat Panda condotta da un uomo di 66 anni. Le riprese registrano la sequenza del veicolo che si allontana e il successivo spostamento del corpo. Le immagini sono state acquisite nelle ore successive all'omicidio e costituiscono uno degli elementi chiave nel procedimento in corso.

Le immagini acquisite fanno emergere la sequenza cruciale del passaggio dell'auto e del trasporto del corpo senza vita della vittima, uccisa in un'abitazione di Taormina Le immagini delle telecamere di videosorveglianza si sono rivelate determinati ai fini della ricostruzione dell'omicidio di.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Omicidio Florio, il VIDEO del trasporto del cadavere avvolto in una coperta rossa e portato via nella Fiat Panda del 66enne

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