A Garlasco, il 38enne coinvolto nell’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi non ha intenzione di rispondere alle domande del pubblico ministero. La sua convocazione è fissata per il 6 maggio. Nel frattempo, anche la sorella dell’indagato si è presentata in caserma, dopo aver già fatto lo stesso la sorella della vittima. La situazione resta sotto osservazione mentre si attendono sviluppi sul caso.

Mentre Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi e convocato il 6 maggio in Procura a Pavia per essere interrogato, "si avvarrà della facoltà di non rispondere", Paola Cappa, una delle due cugine di Chiara, è stata sentita per due ore nella caserma Montebello dei carabinieri, come teste nel nuovo filone d'indagine sul delitto di Garlasco. Dopo di lei, nel primo pomeriggio, ha fatto il suo ingresso in caserma anche la sorella Stefania., Lo annunciano, in una nota, gli avvocati difensori Angela Taccia e Liborio Cataliotti. La decisione, spiegano, è stata dettata dal fatto "le indagini non sono chiuse e che dunque il quadro probatorio con il quale confrontarsi in sede di interrogatorio non è completo, vieppiù considerato che il fascicolo delle indagini oltre che incompleto non è ancora visionabile".🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Garlasco, legali: "Andrea Sempio non risponderà a pm" | Dopo Paola Cappa anche la sorella Stefania in caserma

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Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, e il vigile del fuoco suo conoscente. Ma anche tutti coloro che, 19 anni fa, gravitavano nell'orbita della villetta di via Pascoli. All'epoca le comitive erano due, stando a verbali di allora senza punti di contatto se non una - facebook.com facebook

Oltre ad Andrea Sempio saranno interrogate anche Paola e Stefania Cappa. Come riportano i social del Tg1, sono state consegnati poco fa dai carabinieri di Milano gli inviti a presentarsi per l'interrogatorio alle cugine di Chiara Poggi che saranno interrogate x.com