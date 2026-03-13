Messina gip convalida fermo a Bonfiglio | carcere per assassino reo confesso

Il gip di Messina ha convalidato il fermo di Santino Bonfiglio, 67 anni, che ha confessato di aver ucciso con coltellate Daniela Zinnanti, 50 anni. La decisione è arrivata oggi, venerdì 13 marzo, e l’uomo è stato messo in carcere. La vicenda riguarda un omicidio avvenuto nella città siciliana. Nessun altro dettaglio sulle circostanze è stato fornito al momento.

Il gip di Messina Alessia Smedile ha convalidato oggi, venerdì 13 marzo, il fermo di Santino Bonfiglio, 67 anni, l'uomo che ha confessato di avere ucciso a coltellate Daniela Zinnanti di 50 anni. Il gip ha anche emesso a custodia cautelare per l'uomo che Ieri è stato sentito per oltre un'ora al carcere.

