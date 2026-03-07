Mario Ruoso ucciso dall' ex dipendente Loriano Bedin | la difesa dell' assassino reo confesso scava nei conti dell' emittente travolta dai debiti

Lunedì mattina, Loriano Bedin, ex dipendente di un’emittente locale, ha confessato di aver ucciso l’imprenditore Mario Ruoso. Dopo una notte trascorsa in carcere, l’uomo si è mostrato provato e confuso. La difesa di Bedin ha iniziato ad analizzare i conti dell’emittente, che si trova in grave crisi finanziaria a causa di numerosi debiti.

PORCIA (PORDENONE) - Provato e disorientato dopo una notte in carcere. All'indomani del fermo per l'omicidio dell'imprenditore pordenonese Mario Ruoso, l'87enne editore di Radiotelepordenone e proprietario del Garage Venezia di Porcia ucciso a sprangate in testa, Loriano Bedin scambia le prime parole con il suo legale di fiducia. L'incontro Pochi minuti, il tempo per l'avvocato Giorgio Mazzucato del Foro di Padova di ufficializzare la nomina all'ufficio matricola del carcere e raccogliere alcune richieste da parte del 67enne originario di Annone Veneto. Prelevato alle 4 del mattino nella sua abitazione di Tiezzo (Pordenone), è stato portato in carcere al termine dell'interrogatorio in cui ha confessato il delitto.