L’antimafia per l’omicidio in discoteca a Bisceglie Ucciso Fiilppo Scavo era considerato esponente del clan Strisciuglio

Nella notte, un uomo è stato ucciso all’interno della discoteca “Divinae Follie” di Bisceglie. L’omicidio è stato oggetto di un’indagine della direzione distrettuale antimafia di Bari, che ha identificato il decesso di un uomo considerato vicino al clan Strisciuglio. La vittima, identificata come Filippo Scavo, era ritenuta un esponente di questa organizzazione criminale. La polizia sta proseguendo le indagini per chiarire le circostanze dell’evento.

L’inchiesta è della direzione distrettuale antimafia di Bari. L’omicidio la scorsa notte nella discoteca “Divinae Follie” di Bisceglie. I killer, numero da dettagliare, hanno sparato a Filippo Scavo, ritenuto esponente del clan Strisciuglio di Bari. Trasportato in gravissime condizioni all’ospedale il 43enne è morto. Nel luogo dell’agguato per l’indagine sono intervenuti i carabinieri. L'articolo proviene da Noi Notizie..🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - L’antimafia per l’omicidio in discoteca a Bisceglie Ucciso Fiilppo Scavo, era considerato esponente del clan Strisciuglio Notizie correlate Sparatoria in una discoteca a Bisceglie: Filippo Scavo muore a 43 anni, era esponente di un clan mafioso. Panico tra i clienti, cosa è successoUn 43enne, Filippo Scavo, è morto dopo essere stato ferito da un colpo di pistola all'interno di una discoteca a Bisceglie. Leggi anche: Omicidio a Marano: ucciso O' Svitapierno. Era un uomo del clan Nuvoletta Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Bisceglie, lite in discoteca: il 42enne barese Filippo Scavo ucciso da un colpo di pistola L'ipotesi del regolamento di conti; Bisceglie, spari in discoteca: morto in ospedale 43enne; Spari in discoteca, Filippo Scavo morto per un colpo di pistola alla gola; Spari in discoteca, giovane ucciso nella notte. Il nome e il video. Sparatoria mortale a Bisceglie: ucciso un esponente del clan Strisciuglio, indagini per omicidio con l’aggravante mafiosaUn 43enne è stato ucciso in una discoteca a Bisceglie. Filippo Scavo, esponente del clan mafioso Strisciuglio, è stato colpito da colpi di pistola. Indagini in corso per omicidio con aggravante mafios ... lamilano.it Spari in discoteca, Filippo Scavo morto per un colpo di pistola alla golaMomenti di panico al Divine club di Bisceglie (ex Divinae Follie): numerosi presenti hanno cercato riparo o una via di fuga per evitare di essere coinvolti nella sparatoria a cui avrebbero preso parte ... today.it Spari in discoteca a #Bisceglie, in Puglia: ucciso un 42enne pregiudicato. Panico sulla pista piena di gente. #Tg1 Leonardo Zellino facebook A Bisceglie un uomo di 43 anni è morto nelle prime ore di questa mattina dopo essere stato raggiunto da un colpo di pistola all’interno di una discoteca. La vittima, Filippo Scavo, era residente a Carbonara in provincia di Bari shorturl.at/VLcPN x.com