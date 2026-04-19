L’antimafia per l’omicidio in discoteca a Bisceglie Ucciso Fiilppo Scavo era considerato esponente del clan Strisciuglio

Da noinotizie.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte, un uomo è stato ucciso all’interno della discoteca “Divinae Follie” di Bisceglie. L’omicidio è stato oggetto di un’indagine della direzione distrettuale antimafia di Bari, che ha identificato il decesso di un uomo considerato vicino al clan Strisciuglio. La vittima, identificata come Filippo Scavo, era ritenuta un esponente di questa organizzazione criminale. La polizia sta proseguendo le indagini per chiarire le circostanze dell’evento.

L’inchiesta è della direzione distrettuale antimafia di Bari. L’omicidio la scorsa notte nella discoteca “Divinae Follie” di Bisceglie. I killer, numero da dettagliare, hanno sparato a Filippo Scavo, ritenuto esponente del clan Strisciuglio di Bari. Trasportato in gravissime condizioni all’ospedale il 43enne è morto. Nel luogo dell’agguato per l’indagine sono intervenuti i carabinieri. L'articolo proviene da Noi Notizie..🔗 Leggi su Noinotizie.it

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