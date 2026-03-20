Sabato 21 marzo alla Biennale Milano si terrà un evento dedicato a Ornella Vanoni, artista nota per aver lasciato un segno significativo nella musica italiana. La manifestazione si svolge nel prestigioso contesto della mostra e vede la partecipazione di Salvo Nugnes, che curerà l’omaggio. Un’occasione per celebrare la carriera di una delle voci più rappresentative del nostro panorama musicale.

MILANO — Nel prestigioso contesto della Biennale Milano, sabato 21 marzo si terrà un evento speciale dedicato a Ornella Vanoni, figura simbolo della canzone d’autore italiana e protagonista indiscussa della scena musicale e culturale del nostro Paese. La Biennale, ideata e curata da Salvo Nugnes, curatore e giornalista, si svolge dal 20 al 24 marzo presso lo storico Palazzo Stampa di Soncino, in una posizione centrale, a pochi passi dal Duomo di Milano. L’omaggio vedrà la partecipazione di cari amici e colleghi che hanno condiviso la carriera della grande cantante e che offriranno al pubblico uno sguardo intimo e personale sulla vita e di Vanoni. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Omaggio a Ornella Vanoni alla Biennale Milano a cura di Salvo Nugnes ?

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