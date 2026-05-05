Oltre l’inchiostro | nuovi orizzonti della calligrafia cinese contemporanea

La calligrafia cinese contemporanea si apre a nuove interpretazioni e sperimentazioni, andando oltre la tradizione e spingendosi verso territori innovativi. Artisti e calligrafi esplorano modi diversi di rappresentare i caratteri, mescolando tecniche tradizionali con elementi moderni. Questa evoluzione coinvolge molteplici approcci, dalla sperimentazione con materiali diversi alla fusione con altre forme artistiche. Il risultato è un panorama ricco di varietà che riflette l’adattamento della calligrafia alle suggestioni dell’arte contemporanea.

Un viaggio tra le mille forme possibili della calligrafia cinese, attraverso la sua sorprendente capacità di trasformarsi, respirare e dialogare con le diverse dimensioni dell’arte contemporanea.Dal 7 maggio al 5 luglio 2026, le Collezioni Comunali d’Arte di Palazzo d’Accursio, a Bologna (Piazza.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate “I quattro tesori e l'arte della calligrafia nella tradizione cinese e giapponese” in mostra al Museo ChiossoneInaugura domenica 26 aprile la mostra temporanea “I quattro tesori e l'arte della calligrafia nella tradizione cinese e giapponese”, che rimarrà... Leggi anche: Frodi su fondi pubblici e PNRR, sequestro da oltre 1,9 milioni: 12 indagati nell’operazione “Nuovi orizzonti” Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Oltre l’inchiostro. Nuovi orizzonti della calligrafia cinese contemporanea; Oltre l’inchiostro. Nuovi orizzonti della calligrafia cinese contemporanea; Calligrafia cinese contemporanea a Bologna: Quaranta artisti, cinquantacinque opere; Tutte le mostre da vedere a Venezia in occasione della Biennale 2026. Dai roditori possono arrivare anche leptospirosi, salmonellosi e altre tossinfezioni alimentari oltre alla “febbre da morso di ratto” ed è per questo che a fronte della loro sempre maggiore diffusione nelle città è fondamentale la tutela offerta dalla sanità pubblica - facebook.com facebook Alla Messa per i 70 anni dell' @operapadrepio, presieduta da #Parolin, oltre un migliaio di partecipanti: "Esempio di amore che può nascere dal dolore". Il presidente Moscone: la profezia di Casa Sollievo non è conclusa, ha ancora molte pagine da scrivere. x.com