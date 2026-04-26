I quattro tesori e l' arte della calligrafia nella tradizione cinese e giapponese in mostra al Museo Chiossone

Da genovatoday.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 26 aprile apre al Museo d'Arte Orientale una mostra temporanea dedicata ai “Quattro tesori” e alla calligrafia nelle tradizioni cinese e giapponese. L'esposizione presenta strumenti e opere legate a questa forma d'arte, che rappresentano elementi fondamentali nella cultura orientale. La mostra resterà aperta fino a una data da definire, offrendo ai visitatori l'opportunità di scoprire aspetti della storia e delle tecniche di questa antica pratica.

Inaugura domenica 26 aprile la mostra temporanea “I quattro tesori e l'arte della calligrafia nella tradizione cinese e giapponese”, che rimarrà allestita al Museo d'Arte Orientale E. Chiossone fino al prossimo 11 ottobre.La mostra, patrocinata dal Consolato generale del Giappone in Italia è.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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