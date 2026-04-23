Novecento siciliano si presenta il libro di Zino Pecoraro alla fondazione Sciascia

Un libro che spazia su aspetti fondamentali e secondari riguardanti alcuni scrittori siciliani del Novecento: Pirandello, Sciascia, D'Arrigo, Bufalino, Tomasi di Lampedusa, Vittorini, Quasimodo. Il Novecento italiano sarebbe privo di una consistente base artistica e letteraria se non comprendesse.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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