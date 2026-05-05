Oltre il campanile | tre città un unico sorriso I Warriors Baskin vincono il Torneo del Mare

Durante la Settimana Velica Internazionale a Livorno, i Warriors Baskin hanno conquistato la vittoria nel “Torneo del Mare”. La finale si è svolta in una piazza molto affollata e soleggiata, dove i partecipanti e il pubblico hanno assistito a momenti di grande entusiasmo, con braccia al cielo, urla di gioia e abbracci tra gli atleti. L’evento ha promosso l’inclusione attraverso lo sport, coinvolgendo diverse città e creando un’atmosfera di festa.

Le braccia al cielo, le urla di gioia e quegli abbracci che cancellano ogni distanza. In una Piazza Orlando gremita e baciata dal sole, i Warriors Baskin hanno trionfato nel “ Torneo del Mare ”, evento di punta dedicato all’ inclusione all’interno della Settimana Velica Internazionale a Livorno. Oltre il campanile: tre città, un unico sorriso. La vera vittoria della giornata è andata oltre il referto di gara. Il Baskin ha compiuto un piccolo “miracolo” sportivo, unendo con gioia e sorrisi tre città – Livorno, Pisa e Lucca (rappresentata dai Warriors) – storicamente divise da una rivalità campanilistica secolare. In campo e sugli spalti si è...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Oltre il campanile: tre città, un unico sorriso. I Warriors Baskin vincono il Torneo del Mare Notizie correlate Leggi anche: Dumfries l’unico sorriso dell’Inter contro il Bodo: l’olandese torna in campo dopo quasi tre mesi Leggi anche: Morire per un “fatela finita”: la follia del branco spegne il sorriso di Giacomo. Tre giovani fermati, la città è sotto choc