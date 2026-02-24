Dumfries l’unico sorriso dell’Inter contro il Bodo | l’olandese torna in campo dopo quasi tre mesi

Dumfries ha portato un minimo di sollievo all’Inter, tornando in campo dopo quasi tre mesi e segnando l’unico vero momento positivo contro il Bodo Glimt. La sua presenza negli ultimi 10 minuti ha dato energia alla squadra, che comunque ha perso l’incontro. La sua assenza si era fatta sentire nelle ultime settimane, e questa breve apparizione ha acceso qualche speranza per il ritorno in forma. La partita si è conclusa con un risultato negativo per i nerazzurri.

Inter News 24 Dumfries è l'unico sorriso dell'Inter nella gara persa stasera contro il Bodo Glimt: l'olandese in campo negli ultimi 10 minuti. San Siro ha potuto finalmente riabbracciare uno dei suoi protagonisti più attesi: nei minuti finali della sfida contro il BodøGlimt, Denzel Dumfries ha fatto il suo ritorno in campo dopo ben due mesi e mezzo di assenza per infortunio. Il ritorno della freccia olandese: Dumfries in campo negli ultimi 10 minuti. Chivu ritrova la spinta per il finale di stagione. L'esterno olandese è stato inserito da Cristian Chivu per l'assalto finale, regalando muscoli e corsa a una squadra impegnata nella difficile rimonta europea, poi non riuscita.