Oltre il 40% del campione presenta segni di scompenso cardiaco precoce non diagnosticato | i dati dello studio Brimberg

Uno studio condotto a Bergamo rivela che più del 40% delle persone considerate a rischio di problemi cardiaci, ma senza precedenti eventi cardiovascolari, mostrano segni di scompenso cardiaco precoce non diagnosticato. La ricerca si è concentrata su un campione di individui che, pur senza sintomi evidenti, presentano alterazioni che potrebbero indicare un malfunzionamento del cuore in fase iniziale. I risultati sottolineano la presenza di un’ampia fetta di popolazione potenzialmente non consapevole di questa condizione.

Bergamo. “ Oltre il 40% della popolazione individuata, considerata a rischio ma senza precedenti eventi cardiovascolari, presenta segni di scompenso cardiaco precoce non diagnosticato. Sono dati preliminari di un terzo del campione di studio, ma devono spingerci a stare più attenti”. A dichiararlo è Michele Senni, professore dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca e Direttore del Dipartimento Cardiovascolare Asst Papa Giovanni XXIII, rispetto ai primi dati raccolti a cinque mesi dall’avvio del progetto di ricerca Brimberg, promosso da Fondazione Anthem in collaborazione con Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo. La rilevanza dello studio è legata anche al fatto che, come spiega Senni: “In futuro ci aspettiamo un importante aumento dei pazienti con scompenso cardiaco.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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