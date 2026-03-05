Scompenso cardiaco | l’Aoup guida uno studio multicentrico

Un nuovo studio multicentrico sul scompenso cardiaco è stato avviato dall’Aoup di Pisa. L’indagine, coordinata da Stefano Masi dell’Unità operativa, coinvolge diversi centri di ricerca e mira a raccogliere dati dettagliati sulla condizione. La ricerca si concentra sulle caratteristiche cliniche e sui trattamenti attualmente in uso, con l’obiettivo di approfondire le conoscenze e migliorare la gestione della malattia.

Pisa, 3 marzo 2026 – Un ampio studio multicentrico coordinato da Stefano Masi, dell'Unità operativa di Medicina 1 dell'Aoup e associato di Medicina interna all'Università di Pisa, è stato selezionato per essere supportato dalla Simi-Società italiana di medicina interna (della quale dirige la Sezione tosco-umbra). L'obiettivo del progetto, dal nome 'REMA-HFpEF - Relevance of Metabolic liver disease in Heart Failure with preserved Ejection Fraction', è chiarire il ruolo del danno epatico metabolico nell'evoluzione dello scompenso cardiaco con frazione di eiezione conservata (HFpEF-Heart failure with preserved ejection fraction), condizione che si verifica quando il cuore pompa una percentuale di sangue normale a ogni battito, ma non riesce a riempirsi correttamente a causa di un indurimento del muscolo.