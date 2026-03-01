Ricerca | Aoup guida studio della Società italiana di medicina interna sullo scompenso cardiaco

Un grande studio multicentrico sulla gestione dello scompenso cardiaco, coordinato da un medico dell’Aoup e dell’Università di Pisa, è stato scelto dalla Società italiana di medicina interna per essere supportato. La ricerca coinvolge vari centri e si focalizza sulle pratiche cliniche e le diagnosi relative a questa condizione, con l’obiettivo di approfondire le conoscenze e migliorare l’assistenza ai pazienti.

Un ampio studio multicentrico coordinato da Stefano Masi, dell'Unità operativa di Medicina 1 dell'Aoup e associato di Medicina interna all'Università di Pisa, è stato selezionato per essere supportato dalla Simi-Società italiana di medicina interna (della quale dirige la Sezione tosco-umbra).