Venerdì si svolge la manifestazione “Busto di Sera”, un evento che coinvolge numerosi partecipanti. La sua riuscita dipende dall’impegno di oltre cinquanta volontari, che si occupano di presidiare le strade, assicurare la sicurezza e accogliere i partecipanti lungo il percorso. L’organizzazione si basa principalmente sull’attività di questa rete di volontari, fondamentale per il buon svolgimento della manifestazione.

Non è solo una corsa. È un evento che vive grazie a una comunità intera. Dietro la " Busto di Sera ", in programma venerdì c’è infatti un esercito silenzioso ma fondamentale: oltre 50 volontari pronti a presidiare le strade, garantire sicurezza e accogliere i partecipanti lungo tutto il percorso. Un impegno concreto che trasforma una semplice manifestazione sportiva in un grande momento collettivo. I volontari, affiancati dalla Protezione Civile e dalla Polizia Locale, saranno distribuiti lungo il tracciato per gestire viabilità, incroci e assistenza, contribuendo in modo determinante alla buona riuscita dell’evento. Il ritrovo è fissato alle 19 al Campo Sportivo Comunale "Roberto Battaglia", con partenza dei bambini alle 19.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Oltre cinquanta volontari mobilitati. Il volto autentico di “Busto di Sera”

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