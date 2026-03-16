Chihuahua smarrito nel supermercato | clienti e volontari mobilitati per aiutarlo

Un chihuahua si è perso all’interno di un supermercato di Benevento, suscitando l’interesse di clienti e volontari che si sono subito attivati per cercarlo. L’animale è stato visto aggirarsi tra gli scaffali, e sono stati organizzati diversi tentativi di trovarlo. La scena ha coinvolto numerose persone che si sono messe in movimento per aiutare a rintracciare il piccolo cane.

Tempo di lettura: 2 minuti Un episodio davvero curioso, tale da destare l’interesse di moltissimi animalisti, si è verificato presso un supermercato di Benevento. Nella tarda mattinata di venerdì scorso i clienti hanno improvvisamente notato un cagnolino, un piccolo chihuahua che si riteneva seguisse il suo padrone vagando tra i corridoi del punto vendita. Ci si è poi resi conto che il cagnolino si trovava lì da solo. Smarrimento o colpevole abbandono? È allora prontamente intervenuto il personale, che si è preso immediatamente cura del cane, visibilmente spaventato, dandogli da bere ed ospitandolo in un carrello perché non si allontanasse nuovamente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Chihuahua smarrito nel supermercato: clienti e volontari mobilitati per aiutarlo Articoli correlati Taranto, accusa: rapina nel supermercato, aggrediti lavoratori e clienti. Un arresto PoliziaDi seguito un comunicato diffuso dalla polizia: La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino di origine gambiana di 30 anni, ritenuto presunto... Camion impazzito fa strike di auto: fuga bloccata dai clienti del supermercato nel quartiere AdriaticoANCONA Alla guida di un camion sventra una Jeep regolarmente parcheggiata in via Bianchi, si dà alla fuga lungo via Trieste, dove viene inseguito da...