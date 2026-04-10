Le stagioni della cura | sul palco il volto umano e autentico dell' infermiere

Da forlitoday.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Ordine delle professioni infermieristiche di Forlì-Cesena ha annunciato che martedì 14 aprile alle 15 si terrà una replica dello spettacolo “Le stagioni della cura” al Teatro Testori. L’evento è rivolto a cittadini e studenti e mira a rappresentare il volto umano e autentico degli infermieri attraverso una performance teatrale. La rappresentazione si propone di mostrare aspetti della professione infermieristica in modo diretto e coinvolgente.

L’Ordine delle professioni infermieristiche (Opi) di Forlì-Cesena invita ufficialmente cittadini e studenti alla replica dello spettacolo “Le stagioni della cura” in programma martedì 14 aprile alle 15 presso il Teatro Testori. Un appuntamento completamente gratuito e pensato proprio per chi. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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