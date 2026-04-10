Le stagioni della cura | sul palco il volto umano e autentico dell' infermiere

L’Ordine delle professioni infermieristiche di Forlì-Cesena ha annunciato che martedì 14 aprile alle 15 si terrà una replica dello spettacolo “Le stagioni della cura” al Teatro Testori. L’evento è rivolto a cittadini e studenti e mira a rappresentare il volto umano e autentico degli infermieri attraverso una performance teatrale. La rappresentazione si propone di mostrare aspetti della professione infermieristica in modo diretto e coinvolgente.

L’Ordine delle professioni infermieristiche (Opi) di Forlì-Cesena invita ufficialmente cittadini e studenti alla replica dello spettacolo “Le stagioni della cura” in programma martedì 14 aprile alle 15 presso il Teatro Testori. Un appuntamento completamente gratuito e pensato proprio per chi. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Leggi anche: Le infermiere sono straordinarie. Il progetto infermieristory.it raccoglie le testimonianze di infermiere che hanno trasformato la cura da assistenza a disciplina scientifica Donne di scienza, tra cura e impegno civile: per l'8 marzo focus sul ruolo dell'infermiereCelebrare l’8 marzo significa scegliere di andare anche oltre la ritualità e fermarsi a riconoscere il valore delle donne nei luoghi dove si... Argomenti più discussi: Torna a Forlì lo spettacolo Le Stagioni della cura (Martedì 14 Aprile,Teatro Testori); Le Stagioni della Cura torna a Forlì, gli Infermieri invitano i cittadini a teatro; L’infermieristica sale sul palco: al Teatro Testori va in scena il lato umano della cura; Sabato 11 aprile 2026 al Teatro Comunale Cassero arrivano I Masa. Il referendum: strumento arrugginito? - Dibattito sul libro Le stagioni del referendum (Giappichelli), a cura di Anna Chimenti06:00 XV Emendamento a cura di Andrea De Angelis e Simone Santucci 06:30 Primepagine 07:00 Rassegna stampa vaticana a cura di Giuseppe Di Leo 07:30 Stampa e regime, Marco Cappato 09:00 Media e ... radioradicale.it Tele Dehon. . La primavera è una delle stagioni più attese dell'anno ma per molti è un periodo delicato per la salute degli occhi. Più del 30% degli italiani soffre di allergie in questo periodo dell'anno, a causa dell'aumento della concentrazione di polvere e poll - facebook.com facebook Tardi autunni,inverni,primavere inzuppate di fango, stagioni che addormentano! Vi amo e vi lodo perché avvolgete il mio cuore e il mio cervello in un sudario di vapori e in una vaga tomba in questa grande pianura dove scherza il freddo austro e nelle lunghe x.com