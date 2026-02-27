LUCCHESE-MASSESE Le Maripose sugli scudi a Montemurlo e Rosignano Viola Nicolini si laurea campionessa regionale

Le partite tra Lucchese e Massese si distinguono per un’atmosfera che trascende il semplice risultato sul campo. Sono incontri che richiamano un calcio più autentico, carico di storia e passione. Questa rivalità si gioca più sul piano emotivo che su quello strettamente sportivo, creando un clima di attesa tra tifosi e giocatori. La competizione si accende in ogni azione, dando vita a momenti intensi e di grande coinvolgimento.

Lucchese-Massese non è uno scontro normale. Profuma di professionismo, rievoca battaglie di un calcio che non c'è più, appartiene ad altre categorie. E' un derby toscano sentito ma allo stesso tempo scevro da tutte quelle tensioni che accompagnano queste sfide perché alla base c'è un lungo e proficuo gemellaggio tra le due tifoserie iniziato negli anni 80 e proseguito nel tempo. Nei primi anni 2000 c'era stata un'attenuazione ma negli ultimi anni il rapporto si è rafforzato ulteriormente. Gli ultras bianconeri, quindi, andranno a "casa" di amici, o meglio di fratelli. Fra l'altro proprio nella gara di andata la decisione assurda di vietare la trasferta a Massa alla tifoseria lucchese portò alla protesta della curva Alessandro Balloni che rimase fuori dello stadio "Gianpiero Vitali" per i primi 20 minuti del primo tempo.