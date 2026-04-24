L' Olimpia Milano arriva al Taliercio | è sfida diretta per il terzo posto
Domenica 26 aprile il Palasport Taliercio si appresta ad accogliere una partita di basket tra Olimpia Milano e una squadra locale. La sfida rappresenta un momento importante nella stagione, con le due formazioni che si contendono un posto nella classifica. La storia tra le due squadre include già 111 incontri ufficiali, con il primo disputato nella stagione 194849. La partita si preannuncia come un appuntamento cruciale per entrambe le compagini.
Domenica 26 aprile il Palasport Taliercio si prepara ad ospitare una classicissima del basket italiano, con ben 111 precedenti, di cui il primo risale al 194849. Per la 28° giornata della Regular Season LBA 202526, l'Umana Reyer Venezia accoglie sul proprio parquet l'EA7 Emporio Armani Milano.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
OLIMPIA MILANO SUL MERCATO!!! IL DADO E' TRATTO
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